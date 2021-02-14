Сегодня поселок в Карелии остался без воды из-за экскаваторщика

Сегодня утром, ООО «Автодороги-Питкяранта» начало производить работы по замене ливневой трубы на автомобильной дороге Куркиеки – Элисенвара, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!».

Действия выполнялись без согласования с местными органами самоуправления и коммунальными службами, в результате чего ковшом экскаватора была повреждена водопроводная труба, питающая поселок Куркиеки. Повреждение привело к прекращению снабжения населенного пункта холодной водой.

Прибывшие на место представители администрации Лахденпохского района Карелии и водоснабжающей организации изучили ситуацию и организуют работы по ликвидации аварии на водопроводе.

Сложность заключается в том, что повреждена пластиковая труба значительного диаметра, ремонтных комплектов для которой нет в открытом доступе. Они являются заказными позициями в специализированных торговых организациях Санкт-Петербурга.

В настоящий момент осуществляется подготовка всего необходимого для выполнения ремонта утром завтрашнего дня.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» https://vk.com/wall-15464921_183232