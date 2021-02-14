Мужчина забил до смерти жительницу поселка Чална

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает СУ СК по РК.

По версии следствия, 15 января обвиняемый распивал спиртное в квартире знакомой в поселке Чална, Пряжинского района Карелии. Во время застолья между обвиняемым и хозяйкой произошел конфликт, в ходе которого мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть.

Обвиняемый заключен под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фото с сайта СУ СК по РК