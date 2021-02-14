Дома и гаражи полыхают по всей Карелии, от Борового до Петрозаводска

Сегодня ночью в Сегеже загорелся двухэтажный жилой дом № 36 на улице Мира, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района были привлечены к тушению в 00:52. Несмотря на внушительный наряд сил (на место возгорания прибыли три машины и одиннадцать пожарных), огонь удалось победить только в 02:45.

Накануне днем в 14:46 стало известно о пожаре в гаражном боксе на улице Железнодорожников у д.17а в поселке Боровой, Калевальского района. Шестеро пожарных, при поддержке двух машин около часа боролись с огнем. В 15:35 пожар ликвидирован.

13 февраля в 21:59 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в Надвицах. Жилой дом № 2 загорелся на улице 50 лет Октября. Пожар оказался серьезным и ликвидировать его удалось только в 01:46. С огнем боролись восемь пожарных, использовались три машины.

Вчера в 22:19 пожарные Петрозаводска выдвинулись для борьбы с огнем в гараже на улице Сорокской у дома № 7. Уже через 19 минут пожар был погашен.

Фото с сайта progorod33.ru