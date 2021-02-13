13 февраля 2021, 18:14
Происшествия

Сегодня днем два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

ДТП произошло между Шуйской и Янишполем

13 февраля в 12:33 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов были привлечены для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Два автомобиля столкнулись на 451-м километре федеральной трассе Р-21 «Кола», на территории Кондопожского района Карелии, между Шуйской и Янишполем.

На месте происшествия работали десять пожарных-спасателей и две спецмашины.
 
Фото с сайта МЧС Карелии 10.mchs.gov.ru

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МЧС Карелии