Сегодня днем два автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

13 февраля в 12:33 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов были привлечены для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Два автомобиля столкнулись на 451-м километре федеральной трассе Р-21 «Кола», на территории Кондопожского района Карелии, между Шуйской и Янишполем.

На месте происшествия работали десять пожарных-спасателей и две спецмашины.



Фото с сайта МЧС Карелии 10.mchs.gov.ru