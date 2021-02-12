12 февраля 2021, 18:55
Две машины столкнулись сегодня на севере Карелии
На место происшествия выдвигался расчет пожарных-спасателей
12 февраля в 13:15 пожарные Калевальского района были привлечены для ликвидации ДТП, сообщает паблик МЧС по Республике Карелия.
На 23-м километре автомобильной дороги «Боровой - Костомукша» столкнулись два автомобиля.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия оказалось достаточно спецмашины и двух пожарных-спасателей.
Информации о пострадавших нет.
Фото с сайта МЧС Карелии