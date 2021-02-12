12 февраля 2021, 18:55
Происшествия

Две машины столкнулись сегодня на севере Карелии

На место происшествия выдвигался расчет пожарных-спасателей

12 февраля в 13:15 пожарные Калевальского района были привлечены для ликвидации ДТП, сообщает паблик МЧС по Республике Карелия.

На 23-м километре автомобильной дороги «Боровой - Костомукша» столкнулись два автомобиля.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия  оказалось достаточно спецмашины и двух пожарных-спасателей.

Информации о пострадавших нет.

Фото с сайта МЧС Карелии

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