Две машины столкнулись сегодня на севере Карелии

12 февраля в 13:15 пожарные Калевальского района были привлечены для ликвидации ДТП, сообщает паблик МЧС по Республике Карелия.

На 23-м километре автомобильной дороги «Боровой - Костомукша» столкнулись два автомобиля.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия оказалось достаточно спецмашины и двух пожарных-спасателей.

Информации о пострадавших нет.

Фото с сайта МЧС Карелии