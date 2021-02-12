Женщину осудили за кражу двух кроликов в Карелии

Беломорский районный суд осудил женщину за кражу двух кроликов. Беломорчанка ранее не имела проблем с законом. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Женщина тайно похитила из клетки в хозяйственной постройке животных. Двух кроликов она спрятала в пакет и скрылась. Ущерб оценили в 700 рублей, говорится в материалах дела на сайте суда.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил женщине обязательные работы. (фото simple-fauna.ru)