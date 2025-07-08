В середине недели в Карелии воздух прогреется до плюс 20 градусов

О погоде в середине недели рассказали в гидрометцентре. 9 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +16, +18. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии в среду тоже облачно, днем с прояснениями. Ночью по северной половине пойдет дождь, местами сильный, по южной половине небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +15, +20, на северо-востоке +10, +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +16;

В Кондопоге ночью +10, днем +17;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +16;

В Олонце ночью +11, днем +19;

В Пудоже ночью +9, днем +19;

В Сегеже ночью +6, днем +14;

В Сортавале ночью +11, днем +20;

В Суоярви ночью +9, днем +18. © «Петрозаводск говорит»