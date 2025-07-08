Карелию продует крепким ветром

Непогода задержится в Карелии. После гроз и обильных дождей 8 июля на регион в среду обрушится ветер. Дождь тоже никуда не денется. Желтый уровень погодной опасности установлен для нашего региона на 9 июля. Ночью республику продует крепким ветром. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение синоптиков будет действовать с полуночи 9 июля и до шести часов утра. Сильный дождь местами будет идти до девяти часов утра. © «Петрозаводск говорит»