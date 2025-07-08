Непростая погода ожидается в День любви, семьи и верности

В Петрозаводске сегодня облачно, сильный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +16, +21, местами на севере до +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сортавале днем +18;

В Олонце, Пудоже днем +21;

В Сегеже днем +19;

В Суоярви днем +17.