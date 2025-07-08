08 июля 2025, 07:00
Непростая погода ожидается в День любви, семьи и верности
Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня облачно, сильный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +16, +21, местами на севере до +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Сортавале днем +18;
В Олонце, Пудоже днем +21;
В Сегеже днем +19;
В Суоярви днем +17.