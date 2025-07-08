08 июля 2025, 07:00
Погода

Непростая погода ожидается в День любви, семьи и верности

Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня
утки
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске сегодня облачно, сильный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16, +18, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +16, +21, местами на севере до +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +14;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сортавале днем +18;

В Олонце, Пудоже днем +21;

В Сегеже днем +19;

В Суоярви днем +17.

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Метки: 
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метеослужба
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Карелия
температура воздуха