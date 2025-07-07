Во вторник в Карелии похолодает

В гидрометцентре рассказали о погоде 8 июля в Петрозаводске. Будет облачно. Ночью пойдет умеренный, днем сильный дождь. Ветер ночью южный слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +16, +18. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже облачно. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +16, +21, местами на севере до +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +14;

В Кондопоге ночью +12, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +11, днем +18;

В Олонце, Пудоже ночью +12, днем +21;

В Сегеже ночью +9, днем +19;

В Сортавале ночью +12, днем +18;

В Суоярви ночью +11, днем +17. © «Петрозаводск говорит»