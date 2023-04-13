В России снимут продолжение одного из самых кассовых фильмов

В России приступили к съемкам продолжения фильма «Холоп» (12+). По словам режиссера Клима Шипенко, в прошлом году команда отсняла «небольшой блок», но над основной частью продолжения комедии предстоит работать в будущем. К актерскому составу «Холопа 2» присоединится российская актриса Аглая Тарасова. Ею героиню будет перевоспитывать герой Милоша Биковича.

По словам кинематографиста, в новой картине они попытаются остаться в жанре, развить его, сделать интереснее, красивее. В интервью «РИА Новости» режиссер признался, что ни разу не снимал продолжений созданных им картин. Он хочет создать еще более успешное кино.

В 2020 году «Холоп» собрал более трех миллиардов рублей в прокате и стал самым кассовым отечественным фильмом. Рекорд побил фильм «Чебурашка». // фото unsplash.com