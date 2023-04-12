Автомобили марки «Киа» оказались самыми угоняемыми в России

Самыми угоняемыми автомобилями в России стали машины марки «Киа». Бренд обошел своего южнокорейского товарища «Хендай», который лидировал последние два года.

По результатам первых трех месяцев года, автомобили «Киа» были угнаны в 43% случаев. Наиболее популярны новые флагманские модели K5, пишет газета «Известия» со ссылкой на Страховой дом ВСК.

Доля автомобилей марки «Хендай» среди всех угнанных машин составила всего 14%. Причем угонщики предпочитают модели Santa Fe. На третьем месте среди самых угоняемых оказался бренд «Митсубиши». Из всей линейки угонщики предпочитают Outlander.

Число угонов в первые три месяца года снизилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего машины угоняют в Москве и области, Петербурге и области, а также в Калужской области. // фото unsplash.com