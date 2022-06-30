В России повысятся цены на соки

В России сокращается импорт сырья для производства соков из-за новой таможенной классификации товаров, сообщил «Коммерсант».

С сентября 2021 года фруктовому и ягодному пюре, а также апельсиновой мякоти, которое в страну ввозили более 15 лет, был присвоен другой товарный код, попадающий под продуктовое эмбарго, введенное Россией в 2014 году.

Из-за сложностей с таможней невозможно получить крупную партию продукта, сообщил один из крупнейших производителей. Любая замена товара также блокируется таможней.

Максим Новиков, президент «Союзнапитков», отметил, что подобные действия противоречат послаблениям бизнесу, введенным правительством. Из-за санкций производители напитков в России уже потеряли часть поставщиков, поэтому такие запреты только ухудшают ситуацию. // Фото: Samantha Hurley / Burst