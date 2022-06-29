Тот же бургер, только в профиль. В Карелии открылся «Вкусно и точка»

Текст, фото: Георгий Чентемиров

На открытие ресторана «Вкусно — и точка» в центре Петрозаводска пришли около двадцати любителей фастфуда. Абсолютное большинство — подростки. Они столпились в холле торгового центра в ожидании любимых бургеров. Когда двери распахнулись, посетителей ждала громкая музыка, шарики с эмблемой компании, но зайти было нельзя, пока сотрудники заведения не перерезали ленту. Все-таки торжественное событие, в городе появилось новое заведение общепита.

Дизайн «нового» ресторана до боли знаком. Неудивительно: ведь это тот же «Макдональдс», только в других цветах. Та же мебель, тот же запах, а на билбордах и мониторах — те же бургеры, но с другими названиями, да и то не всегда. Вместо «Роял» появился «Гранд». Вместо «Чикен Фреш МакМаффин» — «Чикен Фреш Маффин» (найдите отличия). А вот «Чизбургер» и «Гамбургер» никуда не делись вовсе.

Даже логотип нового заведения явно отсылает к знаменитой букве «М», хотя в названии «Вкусно и точка» этой буквы нет. Слоганы ресторана как бы говорят: ребята, у нас все то же самое, все по-прежнему.

«Макдональдс» заявил о своем уходе из России почти сразу после начала военной спецоперации в Украине. Потом часть российской сети заведений продали кузбасскому предпринимателю Александру Говору, который был одним из держателей франшизы в России. Говор заявил, что намерен заново открыть все 850 ресторанов и даже создать новые. Первый ресторан «Вкусно и точка» открыли в Москве, на Пушкинской, 12 июня. До Карелии бренд добрался к концу месяца.

Директор ресторана Наталья Алексеева говорит, что в заведении трудятся те же люди, что и прежде. Пока рестораны стояли закрытые, их сотрудникам выплачивали среднюю зарплату, что позволило сохранить коллектив. Алексеева проработала в «Маке» уже пять лет. Она подтверждает: фактически поменялось только название. Еще одно изменение — ассортимент: из меню исчезли некоторые позиции, на которые у «Макдональдс» были авторские права. Это «Бигмак», «Биг Тейсти», «Макфлури».

И Наталья Алексеева, и ее коллега из ресторана на Лесном проспекте Анна Петрова утверждают: ни состав оставшихся блюд, ни их качество, ни технология изготовления не изменятся. Ингредиенты на 99 процентов — российские, они никуда не делись.

— Все осталось прежнее. Поставщики, оборудование, технологии, логистика, штат, — говорит Петрова. — Мы продолжаем те ценности, которые нам привила компания «Макдональдс».

— Сначала, узнав об уходе компании из России, я испытала грусть. Но, когда я узнала, что все сохраняется, — это, конечно, радость. Сейчас настроение отличное, — говорит Алексеева.

Само название новой сети «Вкусно — и точка» наделало много шума. Многие посчитали его пассивно-агрессивным; дескать, что значит — «Вкусно и точка»? А если лично мне невкусно? Анна Петрова считает, что это не беда.

— Название вызвало большую реакцию. Многие его стали повторять. «Пицца — и точка». По факту это название-вызов: мы продолжаем бренд.

Посетительница ресторана на Лесном проспекте говорит, что не знала об открытии заведения и зашла случайно. По ее словам, здесь готовят не хуже, чем готовили ранее, и теперь она будет ходить сюда так же, как и ходила.

— Вас не смущает, что здесь какая-то хитрость: вроде тот же «Макдональдс», но не «Макдональдс»? — спросил журналист.

— Как бы есть чуть-чуть, — призналась женщина. — Но я воспринимаю все лояльно.

Пришедшие в «Макдон…» то есть во «Вкусно и точка» подростки сказали журналисту «ПТЗ говорит», что изменения в дизайне и новый логотип их мало волнуют — главное, чтобы еда осталась прежней. А она осталась. Правда, цены не радуют, они заметно выросли. Это подтвердили и сотрудники: стоимость сырья изменилась, и цены приходится поднимать.

Кстати, о ценах. С 1986 года журнал The Economist высчитывал так называемый «индекс Бигмака» — паритет покупательной способности населения в разных странах. Логика в том, что «Бигмак» везде делают одинаковым, а вот стоит он по-разному, и это позволяет определить реальное соотношение валют, инфляцию и так далее. Для России, очевидно, этот индекс с марта 2022 года неприменим: ведь «Бигмака» у нас теперь попросту нет.