Рынок труда Карелии стабилен

Уровень безработицы в регионе остается одним из самых низких в стране – 1,7%. На сегодняшний день на учете в службах занятости зарегистрировано немногим более 5 тыс. человек. При этом открытых вакансий более 7 тыс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Начальник Управления труда и занятости Елена Фролова сообщила, что ситуация на рынке труда стабильна и контролируема.

«Ежедневный мониторинг не дает оснований говорить об ухудшении ситуации. В целом безработица достигла минимума, причем за последние 14 лет. Вдобавок в республике впервые уровень безработицы фиксируется ниже, чем в ряде регионов Северо-Запада»,

- сказала Елена Фролова.

Но в этой ситуации возникла и остается актуальной проблема дефицита кадров. Востребованы специалисты в обрабатывающей отрасли, сфере гостеприимства, общепита и торговли. Но чиновники заверяют, что в случае оперативного реагирования на вызовы, связанные с сакнционным давлением на экономику, необходимые средств на поддержку рынка труда в бюджете есть. Фото: pxhere.