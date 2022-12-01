В России опубликовали единый реестр иностранных агентов

Минюст сформировало и опубликовало объединенный реестр иностранных агентов. Он насчитывает 493 позиции. В перечне как физические лица, так и зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, неправительственные организации, СМИ. В списке можно найти и карельских журналистов Сергея Маркелова*, которого в декабре 2020 года включили в список иноагентов, и Аллу Константинову*, признанную иноагентом в апреле этого года. Оба журналиста из Петрозаводска покинули Россию.

В объединенном перечне опубликованы даты рождения физлиц-иноагентов, а также данные ИНН и СНИЛС. Но о большинстве организаций и персон таких сведений не представлено.

Ранее Минюст вело четыре реестра, куда включали иностранных агентов.

По данным РИА Новости, согласно закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в июле 2022 года, с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования. // источник фото vesti.ru

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента