Карельский журналист, признанный иностранным агентом, покинул Россию

Наш коллега, карельский журналист Сергей Маркелов, которого в декабре 2020 года Минюст РФ включил в список иностранных агентов, покинул страну. Об этом написало издание Karelia.news.

Петрозаводский журналист стал одним из первых в России, кого как физическое лицо объявили иноагентом. По информации издания, Маркелов уехал из страны в США еще осенью прошлого года, а на днях он удалил свои аккаунты в соцсетях.

Чем занимается наш коллега в Штатах, неизвестно. Его родные сообщили журналистам, что у Сергея нет в планах в ближайшее время возвращаться жить и работать в Россию. (использовано фото со страницы vkfaces.com, сейчас профиль удален)