16 января 2022, 17:12
ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в Петрозаводске
Рейд «Контроль трезвости» проведут в понедельник
17 января автомобилистов столицы Карелии массово проверят на состояние опьянения. О проведении очередного рейда «Контроль трезвости» в понедельник предупредили в Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что за прошлый год в Петрозаводске произошло девять аварий с участием нетрезвых водителей, в них 14 человек получили травмы.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к кратковременной остановке. (фото vk.com)