ГИБДД устроит сплошные проверки водителей в Петрозаводске

17 января автомобилистов столицы Карелии массово проверят на состояние опьянения. О проведении очередного рейда «Контроль трезвости» в понедельник предупредили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что за прошлый год в Петрозаводске произошло девять аварий с участием нетрезвых водителей, в них 14 человек получили травмы.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к кратковременной остановке. (фото vk.com)