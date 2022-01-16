16 января 2022, 13:53
Россия

В России предложили запретить продавать алкоголь в выходные

В Госдуме предложили также повысить возраст продажи спиртного

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил применить международную практику для защиты здоровья россиян. По мнению парламентария, в стране необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Своим мнением он поделился в беседе с Ura.ru.

«Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», 

- сказал Хамзаев.

Также он предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года.

При этом депутат против полного запрета на алкоголь, поскольку это вызовет рост продажи суррогата. (фото pixabay.com, Holgi)

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