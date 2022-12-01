У россиян появилась возможность получать ИНН через Госуслуги

С 1 декабря встать на учет в налоговую можно через портал «Госуслуг», сообщает пресс-служба ФНС. Соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РФ.

Теперь россияне могут получить ИНН через Госуслуги. Для этого нужно заполнить и подать в электронном виде заявления о постановке на учет в налоговом органе.

Заявление подписывается усиленной неквалификационной подписью физического лица, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ».

Налоговый орган формирует свидетельство о постановке на учет. Затем документ получает электронную подпись должностного лица и направляется гражданину через портал «Госуслуги».

Полисы ОМС с 1 декабря также стали электронными. Носить с собой в поликлинику бумажный полис теперь не нужно. // фото unsplash.com