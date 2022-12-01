После укуса обычного комара в щеке женщины завелся огромный червь

Женщина обратилась в больницу в Люберцах и пожаловалась на зуд и отек щеки. Медки сначала решили, что у 51-летней пациентки опухоль, сообщили в подмосковном Минздраве.

Операцию проводили в Люберецкой областной больнице, в ходе процедуры хирурги увидели, что в щеке вовсе не опухоль, а 12-сантиметровый гельминт.

- Его жизнедеятельность вызывала воспалительный процесс, а движения - постоянный зуд,

- сообщил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Гревцев.

По словам врача, это первый такой случай в его практике. Выяснилось, что женщину укусил самый обычный комар. Просто он был заражен гельминтозом. // фото: Минздрав Московской области