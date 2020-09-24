В России изменились правила поверки счетчиков

Вместо бумажного свидетельства поверки счетчиков отныне будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта. Таким образом изменились правила поверки измерительных приборов, пишет «Российская газета».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны будут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг, следует из документа.

Как отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов, законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. В частности, потребитель сможет проверить, законно ли требование пройти проверку счетчиков.

При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии коронавируса. Ресурсоснабжающие и управляющие компании пока обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки, с граждан при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени.