20 апреля 2022, 20:43
В России хотят вернуть оплату за тепло только в отопительный сезон
Переход на прежнюю систему предполагается в 2024 году
Минстрой подготовил проект постановления, предполагающий повсеместный переход к 2024 году регионов России, на оплату отопления жилья только в отопительный период, сообщает ria.ru.
Как указывается в пояснительной записке, порядок расчета и в особенности ежегодная корректировка платы является одной из самых острых тем обращений в министерство. Предпринимаемые меры призваны снять возникающие проблемы. Кроме того, изменения позволят уйти от ежегодной корректировки и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, говорится в документе.
Как указывается в документе, переход должен быть завершен к 1 января 2024 года. Фото: eaomedia.ru.