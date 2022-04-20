В России хотят вернуть оплату за тепло только в отопительный сезон

Минстрой подготовил проект постановления, предполагающий повсеместный переход к 2024 году регионов России, на оплату отопления жилья только в отопительный период, сообщает ria.ru.

Как указывается в пояснительной записке, порядок расчета и в особенности ежегодная корректировка платы является одной из самых острых тем обращений в министерство. Предпринимаемые меры призваны снять возникающие проблемы. Кроме того, изменения позволят уйти от ежегодной корректировки и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, говорится в документе.

Как указывается в документе, переход должен быть завершен к 1 января 2024 года. Фото: eaomedia.ru.