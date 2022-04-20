Жителям Карелии напоминают о запрете сжигания мусора и травы

Весной традиционно возрастает риск возникновения пожаров из-за пала сухой травы. В связи с чем в МЧС Карелии призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В ведомстве напомнили, что разводить костры и сжигать мусор во дворах, на приусадебных участках, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в лесопарковых зонах, на других открытых территориях запрещено.

«Пал травы во время весенней уборки может не только нанести урон здоровью, но лишить людей крова, причинить экологический и экономический ущерб»,

- отметили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве также напомнили, что нарушение действующих требований влечет за собой административную ответственность, а в отдельных случаях – уголовное наказание. Фото: admkht.ru.