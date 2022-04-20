Воспитателя года выберут в Карелии

В приближающиеся выходные в Петрозаводске пройдет конкурс «Воспитатель года Карелии - 2022». В профмастерстве будут соревноваться 12 воспитателей из 10 детсадов республики, которых выбрали на заочном туре.

«12 профессионалов продемонстрируют свои самые лучшие наработки, а также проведут мастер-классы и занятия с детьми», - сообщили в пресс-службе правительства главы региона.

После финального конкурсного мероприятия ток-шоу «Профессиональный разговор» состоится торжественная церемония награждения победителей. Фото: gov.karelia.ru.