Умерла заслуженный лесовод России Тамара Кабанова

Скончалась заслуженный лесовод России и почетный гражданин Олонца Тамара Кабанова. Заслуженного работника лесного хозяйства не стало 19 апреля. Соболезнования родным и близким принесли министерство природных ресурсов и экологии Карелии и Олонецкое лесничество.

Тамара Кабанова проработала в лесном хозяйстве более 32 лет. После академии она прошла путь от помощника лесничего до главного лесничего Олонецкого лесхоза и Олонецкого комплексного леспромхоза.

Среди наград - ордер «Знак Почета», медали ВДНХ и «За выслугу лет», юбилейная медаль «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», значок «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР». В 2004 году ей было присвоено звание почетного гражданина Олонца. (фото vk.com)