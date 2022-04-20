В Петрозаводске проведут генеральную уборку

Жителей кареьской столицы приглашают на масштабную уборку города, которую планируют провести с 25 апреля по 31 мая.

В Петрозаводске был дан старт весенним субботникам 16 апреля. Об этом «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. В мэрии проводят экологические мероприятия и на этой неделе.

Также горожан приглашают поддержать масштабную акцию «Чистый Петрозаводск», которая начнется с 25 апреля и продлится до 31 мая. В администрации города сформирован перечень районов, в который вошли 117 территорий, которые предстоит очистить от зимнего мусора.

В пресс-службе мэрии также напомнили, что жители карельской столицы могут самостоятельно организовать субботник. Для этого необходимо согласовать дату, время и место уборки со специалистами по телефонам: 71-35-66, 71-35-90. Фото: pixabay.