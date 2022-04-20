Клены, липы и ясень снесут в Губернаторском парке

Аварийные деревья сносят в Губернаторском парке в центре Петрозаводска. Сегодня в парке снесут десять кленов, две липы и один ясень. Их ранее осмотрели специалисты. Они пометили их аварийными, так как заметили стволовые повреждения, кроме того на кленах были замечены дереворазрушающие грибы, сообщили в пресс-центре администрации города.

Работы велись и накануне. Между аллеей Карельского землячества и домами в Закаменском переулке снесли восемь деревьев. В мэрии заявили, что на спилах имелись признаки глубокого повреждения древесины.

Распиленные стволы собирают и вывозят по мере накопления. В парке также собираются обрезать яблони, боярышник, татарские клены и черемуху.





В парке также проведут акцию по посадке новых деревьев. В этом году в рамках проекта комфортной городской среды в парке установят новые детские площадки, восстановят часть газонов, также будут отсыпаны пешеходные дорожки. (фото пресс-центр администрации города)