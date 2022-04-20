В Петрозаводске закрылась «Легенда», строители разбирают кафе-бар

Здание кафе-бара «Легенда» в районе Рыбка разбирают по деревяшкам и металлическим конструкциям. По сообщению «МК в Карелии», рабочие демонтируют второй этаж здания.

Кафе на Беломорской улице, 14-а, закрылось. Сообщение о прекращении работы заведения появилось в официальной группе кафе-бара еще 28 марта.

«Больше не будут проводиться банкеты и развлекательные программы. Это были прекрасные 15 лет, проведенные вместе с вами. Мы всегда будем вспоминать о них с теплотой», - написали администраторы «Легенды». При этом владельцы прощаться насовсем явно не собирались, пообещав петрозаводчанам неожиданный сюрприз в виде открытия нового заведения. (фото karel.mk.ru)