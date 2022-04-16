В Петрозаводске прошли первые субботники

Сегодня в карельской столице прошли первые субботники. Очищены от скопившегося за зиму мусора территории парка Сенаторка и в районе аллеи Карельского Фронта, сообщили в пресс-службе мэрии.

В экологической акции участвовали сотрудники городской администрации, педагоги гимназии №17, а также учащиеся и их родители – всего 30 добровольцев. У воинского мемориала они собрали 20 кубических метров листвы, порубочных остатков и мусора. В парке Сенаторка убрали мусор под мостом через реку Неглинка, а также привели в порядок территорию возле гимназии.

Как отметили в мэрии, инициативные петрозаводчане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо заранее согласовать с администрацией дату, время и место, а также время вывоза мусора. Инвентарь предоставляется. Фото: petrozavodsk-mo.ru.