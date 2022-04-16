В 11 районах Карелии энергетики отключат электричество

В республике продолжается ремонтная программа. Сейчас спеицалисты модернизируют линии электропередачи и подстанции. В связи с чем на следующей неделе отключения электричества ожидаются в 11 районах, сообщили в «Прионежской сетевой компании».

Ремонтные работы планируют проводить с 18 по 24 апреля. Поэтому возможны отключения в Кемском районе – в Кеми, поселках Вочаж и Кузема; в Кондопожском районе – в поселоке Гирвас, деревне Койкары, в Кондопоге; в Костомукшском городском округе и на хуторе Кяскеля; в Медвежьегорском районе – в Медвежьегосрке и в послеке Повенец.

Также частичное отключение ожидается в Муезерском районе – в поселках Гимолы и Суккозеро; в Олоннце, в поселке Верхнеолонецкий, деревне Мегрега, селе Нурмойла и в деревне Тахтасово. А также в Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Сегежском и Лахденпохском районах. Фото: pixabay.