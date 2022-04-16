16 апреля 2022, 15:35
Общество

К пионерскому галстуку прикололи черную метку и заставили снять крест

Жительница Шелтозера Людмила Мосензова вспоминает свое детство в послевоенные годы

Людмила Дмитриевна Мосензова пережила Великую Отечественную войну вдвоем с мамой. Об этом мы рассказывали в Части I.

«Как мы выжили? Горя полно было везде, а не принято было говорить об этом. Радовались всему, что могло радовать», 

- сказала Людмила Мосензова. 

Зачем школьную новогоднюю ёлку наряжали несколько раз, как добывали керосин, и почему «Володарского» народ любил больше, чем «Урицкого» — в передаче «Ники Плюс».

Часть II

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Великая отечественная война
дети
Людмила Мосензова
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