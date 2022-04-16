16 апреля 2022, 15:35
К пионерскому галстуку прикололи черную метку и заставили снять крест
Жительница Шелтозера Людмила Мосензова вспоминает свое детство в послевоенные годы
Людмила Дмитриевна Мосензова пережила Великую Отечественную войну вдвоем с мамой. Об этом мы рассказывали в Части I.
«Как мы выжили? Горя полно было везде, а не принято было говорить об этом. Радовались всему, что могло радовать»,
- сказала Людмила Мосензова.
Зачем школьную новогоднюю ёлку наряжали несколько раз, как добывали керосин, и почему «Володарского» народ любил больше, чем «Урицкого» — в передаче «Ники Плюс».
Часть II