К пионерскому галстуку прикололи черную метку и заставили снять крест

Людмила Дмитриевна Мосензова пережила Великую Отечественную войну вдвоем с мамой. Об этом мы рассказывали в Части I.

«Как мы выжили? Горя полно было везде, а не принято было говорить об этом. Радовались всему, что могло радовать»,

- сказала Людмила Мосензова.

Зачем школьную новогоднюю ёлку наряжали несколько раз, как добывали керосин, и почему «Володарского» народ любил больше, чем «Урицкого» — в передаче «Ники Плюс».

Часть II