Эксперт назвал симптомы - предвестников диабета

Российский врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что есть неожиданные симптомы, по которым можно заподозрить заболевание диабетом, кроме мучительной жажды и частых походов в туалет. Об этом пишет lenta.ru. По словам специалиста, у людей с диабетом часто появляются грибковые инфекции в паху, складках кожи, под мышками и на ногтях.

«Это происходит из-за того, что корреляция между повышением сахара и такими вещами очевидна»,

- рассказал специалист.

Он также отметил, что снижение чувствительности в ногах также может сигнализировать о диабете. Могут начинать болеть ноги. Кожа может начинать атрофироваться, сохнуть, терять чувствительность или, наоборот, зудеть. Помимо этого, у таких пациентов чаще встречаются инфекции мочевых путей, заключил Хухрев.

Издание также сообщает советы экспертов ввести в рацион продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета, а также помогают в борьбе со стрессом. По их словам, такими свойствами обладают отруби, гречка и халва. Фото: pixabay.