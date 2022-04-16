Юношей и девушек приглашают на кастинг

В Петрозаводске объявлен кастинг среди юношей и девушек в возрасте от 18 до 20 лет, которые смогут получить роли в короткометражном фильме «Инопланетянин» режиссера Сергея Шмакова. Съемки ленты запланированы на июль в Петрозаводске и Соломенном. Премьера состоится в октябре, сообщили в Союзе кинематографистов Карелии.

«Также мы ищем несколько девушек 18-20 лет на роль подруг героини ленты и несколько крупных парней на роль друзей хулигана»,

- сообщил режиссер.

Немного спойлерства. Герой фильма – детдомовец, вырвавшийся на волю, но продолжающий жить по законам выживания. В этом мире он чувствует себя чужим. Но все меняется, когда он встречает мальчика-инвалида Степку… Фото: pixabay.