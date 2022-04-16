Родители карельских школьников сдали ЕГЭ вместе с министром

В Карелии прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», призванная помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам.

Как рассказали в министерстве образования республики, участники акции прошли те же этапы, которые предстоят школьникам на настоящем испытании. Их посвятили в правила проведения ЕГЭ, на практике продемонстрировали всю процедуру от входа и сдачи телефона, до печати бланков и завершения госэкзамена.

«Родители узнали, что такое предэкзаменационный контроль. Кроме того, экзаменационная работа, которую мы написали, составлена из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ»,

- отметил глава ведомства Роман Голубев. Фото: gov.karelia.ru.