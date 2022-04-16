Пьяных водителей будут выявлять по все России

Сотрудники Госавтоинспекции не станут штрафовать за мелкие нарушения ПДД, но сосредоточатся на борьбе с пьянством за рулем. Об этом tass.ru рассказали в ГУОБДД МВД России.

За такие нарушения, как, например, неисправность стеклоомывателей, автоинспекторы наказывать водителей не станут. Они сосредоточат свое внимание на предупреждении и пресечении действий тех, кто непосредственно способствует совершению дорожно-транспортных происшествий, отметили в ведомстве.

В ГИБДД пояснили, что малозначительным считается правонарушение, которое формально и содержит несоблюдение правил, но с учетом размера вреда наступивших последствий не представляет существенного нарушения.

«Вместе с тем есть правонарушения, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными. К ним, в частности, относится управление авто водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»,

- пояснили в ведомстве. Фото: pixabay.