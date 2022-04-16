В Карелии заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки меньше сотни

За минувшие сутки в Карелии выявлено 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным минздрава, из них 78 человек не были привиты. Один человек скончался.

Крайне тяжелых пациентов не зарегистрировано, но у шести заболевших отмечается средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии один человек. Стоит отметить, все аппараты ИВЛ не используются.

За последние 24 часа в регионе справились с инфекцией 155 пациентов. Всего в республике зафиксировано 129906 выздоровевших от коронавируса, из них 17307 детей. Фото: pixabay.