Мать в Костомукше больше двух лет не оформляла ребенку паспорт

На комиссии по делам несовершеннолетних в Костомукше на днях привлекли к ответственности мать, которая наплевательски отнеслась к оформлению паспорта своему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе Костомукшского городского округа.

Подростку исполнилось 14 лет еще в январе 2020 года, но родительница ничего не сделала, чтобы он оформил удостоверяющий личность документ. Паспорта у ребенка не было вплоть до настоящего времени.

Члены комиссии решили, что женщина не исполнила своих обязанностей по воспитанию и содержанию. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении. // Фото: Костомукшский городской округ/ВКонтакте