Крепких морально и физически мужчин приглашают на службу в ГИБДД

Госавтоинспекция Петрозаводска набирает кандидатов на службу. Требуются те, кто готов работать инспектором ДПС в карельской столице. Объявление опбликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

От кандидатов требуют, чтобы они подходили по здоровью и морально-психологическим качествам, также необходима военная служба в биографии.

Шансы имеют мужчины 18-40 лет, им обещают карьерный рост, разнообразные социальные гарантии и возможность получить профильное высшее образование. О размере заработной платы не сообщается. // Фото: ГИБДД Петрозаводска