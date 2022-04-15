15 апреля 2022, 17:33
Детям-сиротам помогут с покупкой жилья
Достигшие 23-летнего возраста молодые люди могут получить единовременно более миллиона рублей
У молодых людей, достигших 23 лет и имеющих статус детей-сирот, есть возможность приобрести свое жилье. Они могут получить дополнительную меру соцподдержки – единовременную денежную выплату на приобретение жилья.
На сегодня ее размер составляет 1184148 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
Для получения выплаты следует обратиться с заявлением в министерство социальной защиты региона. Дополнительную информацию молодые люди могут узнать, позвоним по телефону 59-57-60. Фото: pixabay.