Детям-сиротам помогут с покупкой жилья

У молодых людей, достигших 23 лет и имеющих статус детей-сирот, есть возможность приобрести свое жилье. Они могут получить дополнительную меру соцподдержки – единовременную денежную выплату на приобретение жилья.

На сегодня ее размер составляет 1184148 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для получения выплаты следует обратиться с заявлением в министерство социальной защиты региона. Дополнительную информацию молодые люди могут узнать, позвоним по телефону 59-57-60. Фото: pixabay.