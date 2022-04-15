15 апреля 2022, 17:33
Общество

Детям-сиротам помогут с покупкой жилья

Достигшие 23-летнего возраста молодые люди могут получить единовременно более миллиона рублей

У молодых людей, достигших 23 лет и имеющих статус детей-сирот, есть возможность приобрести свое жилье. Они могут получить дополнительную меру соцподдержки – единовременную денежную выплату на приобретение жилья.

На сегодня ее размер составляет 1184148 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для получения выплаты следует обратиться с заявлением в министерство социальной защиты региона. Дополнительную информацию молодые люди могут узнать, позвоним по телефону 59-57-60. Фото: pixabay.

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Метки: 
Новости
дети сироты
покупка жилья
единовременная выплата
министерство социальной защиты