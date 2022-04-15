15 апреля 2022, 17:08
Общество

Парковку на проспекте Ленина в Петрозаводске запретят

Организация движения снова изменится в карельской столице

В центре Петрозаводска с 6 мая поменяется организация движения. В мэрии сообщили, что нельзя будет парковаться на проспекте Ленина.

Эти ограничения должны увеличить пропускную способность и безопасность движения, считают власти.

На протяжении всей главной городской магистрали установят знаки «Работает эвакуатор» и «Стоянка запрещена».

Оставлять автомобили можно будет лишь в парковочных карманах, расположенных около домов №№ 28,26 и 19.

Благодаря этим мерам в том числе рассчитывают дать более свободный проезд общественному транспорту. // Фото: администрация Петрозаводска

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