15 апреля 2022, 17:08
Парковку на проспекте Ленина в Петрозаводске запретят
Организация движения снова изменится в карельской столице
В центре Петрозаводска с 6 мая поменяется организация движения. В мэрии сообщили, что нельзя будет парковаться на проспекте Ленина.
Эти ограничения должны увеличить пропускную способность и безопасность движения, считают власти.
На протяжении всей главной городской магистрали установят знаки «Работает эвакуатор» и «Стоянка запрещена».
Оставлять автомобили можно будет лишь в парковочных карманах, расположенных около домов №№ 28,26 и 19.
Благодаря этим мерам в том числе рассчитывают дать более свободный проезд общественному транспорту. // Фото: администрация Петрозаводска