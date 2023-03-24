В России 39 процентов людей верят в загробную жизнь

Почти 60% жителей Земли верят в загробную жизнь – об этом говорят результаты совместного исследования холдинга «Ромир» и Ассоциации Gallup International.

Все больше людей верят в то, что Бог есть (72% в 2022 году и 71% в 2016 году).

В то, что существует жизнь после смерти, верят 57% землян. При этом в рай верят 59%, а в ад - 53%. Страны Ближнего Востока, Южной Азии и Африки к югу от Сахары, относятся к числу мест, где люди наиболее склонны верить в загробную жизнь. В Европейском Союзе таких наименьшая доля.

Согласно опросу, две трети (62%) респондентов по всему миру заявили, что они религиозны. Каждый четвертый человек не считает себя религиозным, и еще 10% граждан относят себя к атеистам.

В России в существование Бога верят 63% респондентов, не верят 11%, а не определились или затрудняются ответить 26%.

В жизнь после смерти верят 39% россиян, не верят в загробную жизнь 20%, а затрудняются ответить или не определились 41%. При этом в рай верят 34%, а в ад - 32%.

Отмечается, что на религиозные убеждения влияют образование, возраст и личный доход. Так, чем выше доход и образование, тем ниже вероятность того, что кто-то будет идентифицировать себя как религиозного человека. Чем меньше возраст респондентов, тем больше доля религиозных людей среди них.

Исследование проводилось в августе-октябре 2022 года, сбор данных проводился лично, по телефону или через интернет. Всего было опрошено 60,7 тыс. человек в 64 странах мира, включая Россию. В РФ выборка репрезентативна населению городов с населением свыше 100 тыс. человек. // Фото: Freepik