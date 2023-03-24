Гастроэнтеролог из Индии работает в больнице Костомукши

Врач из Индии с недавних пор работает в Костомукше. Гастроэнтеролога представили в группе межрайонной больницы №1 ВКонтакте. Доктора зовут Натараджан Стивен Сунил Радж.

Он родился в Индии, но учился и работал в России, поэтому говорит на русском языке и находит общий язык как с коллегами, так и с пациентами.

После окончания Волгоградского государственного медицинского университета, аспирантуры и ординатуры Натараджан Стивен Сунил Радж уехал на родину и работал там три года.

В 2020 году они вернулся в Россию, работал в Волгограде, потом в Камышине, а оттуда приехал в Карелию.

- Наш новый коллега пока находится в городе совсем недолго, но на новом месте уже обустроился и познакомился с коллективом, он говорит, что ему уже все показали и всему обучили,

- сообщили администраторы группы.

Врач рассказал, что ему понравилась Костомукша, город показался компактным, тихим, спокойным и современным. Доктор также оценил «невероятную красоту карельской природы». // фото: Межрайонная больница №1 Костомукши / ВКонтакте