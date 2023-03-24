Началась продажа билетов на авиарейсы Петрозаводск - Казань

Самолеты в Казань из Петрозаводска полетят со 2 мая. Билеты уже можно купить, сообщили в Минтрансе Карелии.

Перелеты осуществляет компания «ЮВТ АЭРО». Рейсы назначены дважды в неделю – по пятницам и вторникам. Дорога займет немногим более двух часов.

Из Петрозаводска самолеты вылетают в 14:45, в Казань прибывают в 17:25. Из столицы Татарстана вылет в 11:30, а прибытие в Петрозаводск – в 13:55.

Рейсы будут выполняться до окончания сентября на авиалайнерах Bombardier CRJ-200 максимальной вместимостью 50 пассажиров. // фото: Минтранс Карелии