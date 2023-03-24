Петрозаводчанам предлагают оценить качество пассажирского транспорта

Минтранс России хочет узнать, что думают петрозаводчане о качестве обслуживания на пассажирском транспорте. Для этого предлагается ответить на 29 вопросов.

Опрос проводится до 29 марта. Жители столицы Карелии могут пройти его по ссылке. Как сообщили в администрации города, результаты социологического исследования помогут оценить выполнение показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты смогут рассчитать показатель удовлетворенности качеством обслуживания пассажирским транспортом федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

В феврале «Петрозаводск говорит» рассказывал о впечатлениях от поездки местного жителя в маршрутке. Мужчина охарактеризовал поездку словом «кошмар». // фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»