24 марта 2023, 16:24
Самый масштабный за историю Суоярви ремонт теплосетей начнут весной
Изношенные участки теплотрассы будут менять на 9 улицах карельского города
Изношенные участки тепловых сетей будут менять в Суоярви. Работы стартуют во II квартале текущего года, сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.
- Это самый масштабный за всю историю города ремонт старых теплосетей. Будем менять изношенные участки на девяти улицах в разных районах,
- уточнил министр.
Кроме того, в городе строят новую школу на 330 мест и два дома для переселенцев из аварийного жилья. // фото: Виктор Россыпнов/ВКонтакте