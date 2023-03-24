Самый масштабный за историю Суоярви ремонт теплосетей начнут весной

Изношенные участки тепловых сетей будут менять в Суоярви. Работы стартуют во II квартале текущего года, сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов.

- Это самый масштабный за всю историю города ремонт старых теплосетей. Будем менять изношенные участки на девяти улицах в разных районах,

- уточнил министр.

Кроме того, в городе строят новую школу на 330 мест и два дома для переселенцев из аварийного жилья. // фото: Виктор Россыпнов/ВКонтакте