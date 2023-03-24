Отключения электричества с 27 марта объяснили подготовкой к зиме

Временные отключения электричества продолжатся в Карелии. Как сообщили в АО «ПСК», компания продолжает готовиться к зиме. Поэтому необходимо проводить ремонт на энергообъектах.

С 27 марта по 2 апреля кратковременные отключения возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 27 марта по 2 апреля с 9.00 до 17.00. Деревня Венгигора.

- С 27 марта по 2 апреля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Маслозеро.

Сегежский муниципальный район:

- С 27 по 30 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; окрестности поселка Лососий Порог: СОТы «Смородина», «Радуга», СНТ "Светлый».

- С 27 марта по 2 апреля с 9.00 до 17.00. Поселок Вача, вышка «ТЕЛЕ-2».

- 30 и 31 марта с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Кяргозеро, Попов Порог.

- 30 и 31 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

Кемский муниципальный район:

- 28 марта с 13.30 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

- 28 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Панозеро: улицы Молодёжная. Ленина, Остров, Лесная, Майская, Октябрьская.

Кондопожский муниципальный район:

- 27 марта с 10.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Бульвар Юности, Бумажников.

- С 27 по 29 марта с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 31-33, 34-36), Коммунальная (дома 9-24), Заводская (дома 3-5).

- 28 марта с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Бульвар Юности.

- 29 марта с 00.00 до 2.00. Город Кондопога: Онежская набережная.

- 30 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Чапаева, Восточная, Западная, Красная.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 28 по 31 марта с 10.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Бусалова, Советская.

Калевальский национальный район:

- 27 марта с 10.00 до 14.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дома 2,4), здание ДРСУ.

Прионежский муниципальный район:

- 27 марта с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: местечко Хутор (частично).

- 27 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа»; станция Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, Школьная.

- С 27 по 30 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега.

- 28 марта с 10.00 до 15.00. Местечко Маткачи: СНТ «Лесовод»; село Деревянное: улицы Онежская, Вехручейная (частично).

- 28 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 182-204), Советская (дома 166-183). Переулок Ивинский.

- 29 марта с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: улица Вехручейная (частично).

- 29 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: комплекс аэронавигации; поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, здание радиоцентра.

- 30 марта с 10.00 до 15.00. Станция Деревянка: улицы Нагорная, Ключевая, Поселковая, Железнодорожная, здание ФГУП РТРС.

- 30 марта с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Молодежная, Привокзальная. Переулок Горный; поселок Деревянка: улицы Поселковая (частично), Молодежная; поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Квятковского, Горная, Набережная, Молодежная, Заречная; село Деревянное: местечко Хутор.

Пряжинский национальный район:

- 29 март с 10.00 до 15.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, Крупской, Красный Бор.

- 31 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева, здание «Почты России».

Петрозаводский городской округ:

- 28 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулок Монастырский.

Муезерский муниципальный район:

- 27 и 28 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: переулок Северный.

- 28 и 29 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Лесная, светская, Пионерская.

Олонецкий национальный район:

- 28 марта с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Свирских Дивизий (дома 5-3-А). Здание гостиницы «Олония».

- 29 марта с 13.30 до 16.30. Поселок Ильинский: улицы Заводская (1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А-110). Переулок Заводской. Здания магазинов «Пятерочка», «Придорожный».

- 31 марта с 9.00 до 10.00 и с 14.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Первомайская (дома 17-25), Привокзальная, Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10,12,14,19,21,23,24,25), Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-35). Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский (дома 1-5), Кирпичный. Здание железнодорожного вокзала.

- 30 марта с 9.00 до 15.00. Деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая. // фото: АО «ПСК»