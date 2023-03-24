Чиновников обязали убрать пять стихийных свалок в Сортавальском районе

Городской суд в Сортвале вынес вердикт по инициированному Минприроды Карелии административному делу. Речь идет о ликвидации незаконных свалок, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Мусор скопился в пяти местах на участке земли около поселка Заозерный, причем государственная собственность данного надела не разграничена.

Суд учел, что собственника отходов не установили, и возложил обязанность ликвидировать свалки на администрацию Сортавальского района. Сделать это нужно до 1 ноября текущего года. // фото: frimufilms/ freepik.com