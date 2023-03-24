Редких северных оленей зафиксировали фотоловушки Водлозерского парка

Сотрудники Водлозерского парка несколько лет ведут работу по сохранению и изучению лесного северного оленя. В марте минувшего года на заповедной территории поставили фотоловушки. Спустя год с них собрали информацию и увидели много интересного, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Территория Водлозерья труднодоступна, передвигаться по парку можно только на снегоходах в начале весны. Поэтому данные с 20 фотоловушек начали лишь сейчас.

- Кроме оленей камеры «поймали» и других лесных обитателей. Это глухари, тетерева, сова, заяц, лоси, куница, росомаха и очень любопытный дятел, который проверил фотоловушку на прочность,

- рассказали сотрудники.

Обитающие в национальном парке олени – не только занесенный в Красную Книгу вид, но и генетически чистый. Дело в том, что здесь никогда не было развито оленеводство.

Благодаря собранной информации удалось предварительно отметить периоды активности оленей, направления передвижений, места кормежек. Это поможет разработать охранные маршруты, чтобы сохранить места обитания и условия для увеличения численности уникальных животных. // фото: национальный парк «Водлозерский»