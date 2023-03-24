Проблемы с телевидением ожидаются в ряде населенных пунктов Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на неделю с 27 марта по 2 апреля.

По данным РТПЦ, в разные дни следующей недели телевидение и радио будут отключать в поселках Ладва-Ветка, Салми и Сумский Посад. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Перебои в вещании будут вызваны плановыми профилактическими работами и отключениями электроэнергии. // Фото: unsplash.com